Mc 1, 1-8 - Françoise Ledru, Fraternité séculière Ch. de Foucauld

« Commencement de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ Fils de Dieu ».

D’emblée, tout semble dit de l’humanité de Jésus, de sa mission et de sa filiation divine.

Cette annonce doit nourrir la foi et la vie du peuple de Dieu…. jusqu’à nous !

Marc va d’abord situer cette « Bonne Nouvelle » dans l’histoire de ce peuple.

Plusieurs siècles avant Jésus, rappelle-t-il, les prophètes ont annoncé un « messager » qui viendrait clamer « dans le désert » pour préparer la venue du Seigneur.

Or, voici Jean, le baptisant dans le désert.

Par deux fois, Marc insiste sur le passage au désert … Même Jésus, ira au désert après son baptême par Jean

Tout au long de la Bible, le peuple qui marche vers celui qui restaurera définitivement l’alliance avec Dieu, se déploie au désert.

C’est le lieu de l’errance, du péché, de l’épreuve… mais, en fin, c’est toujours le lieu de la rencontre avec Dieu qui y parle aux cœurs et y manifeste son amour.

Aussi, sur invitation de Jean, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem accourent-ils au désert.

A l’époque, l’atmosphère est lourde en terre d’Israël. Le pays est occupé par les romains et ceux-ci s’appuient sur des despotes locaux. De plus, les autorités religieuses sont arrogantes.

Le peuple se sent opprimé et aspire à une libération. Il accepte donc ce passage au désert. Le trop plein de malheurs et de blessures permet qu’ils s’ouvrent à la voix de Jean et s’engage dans une conversion.

Il se prépare ainsi à accueillir Celui qui le baptisera d’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, le souffle qui donne vie…

Et nous, aujourd’hui ?

"Il faut passer par le désert ……. pour recevoir la grâce de Dieu, écrit C. de F. , …. c'est une période par laquelle toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer... C’est … le seul moyen … de servir (nos frères) efficacement."

En ce début de l’Avent en temps de pandémie, prenons un peu distance avec nous-mêmes et le contexte de nos vies. Visitons nos déserts… Nous y reconnaitrons nos doutes, nos révoltes, nos peurs … mais nous y rencontrerons sûrement l’Esprit dont nous avons reçu le baptême. Le souffle de vie nous poussera sur les sentiers d’une Espérance toujours renouvelée et toujours plus forte.