Mc 1, 12-15 - Sylvain de Rességuier, diacre

Jésus, poussé au désert par l’Esprit vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient.

Il se tient entre les bêtes et les anges.

Au désert, nous y sommes nous aussi.

Le temps du carême est pour nous quarante jours au feu du désert.

Nous voilà nous aussi invités à la simplicité, au grand vent, au silence habité et aux horizons dégagés.

Invités peut-être aussi à nous désencombrer de nous-même, à retrouver ce que nous sommes. Débarrassés de l’image, libérés de tout ce que nous ne cessons de bâtir autour de nous pour peupler ce désert qui nous fait peur, pour le civiliser, pour le domestiquer.

Au désert, ne doutons pas que nous serons alors, comme Jésus, au milieu des bêtes sauvages et servis par les anges.

Aux prises avec notre part sauvage, nos forces intérieures non domestiquées, nos énergies indomptées, tout ce qui parle chez nous sans les mots. Notre violence cachée, nos colères, mais aussi nos désirs et nos élans d’enfance… car les bêtes sauvages ne sont pas toutes méchantes.

Et servis par les anges, c’est à dire par les mots de Dieu. Les anges ne sont pas des types avec des ailes dans le dos, les anges sont les paroles nourrissantes que le Père nous envoie.

Voici donc où le désert nous place : entre ce que le corps nous dit sans mots, et ce que les mots nous disent sans corps.

L’expression « ni anges ni bêtes » est juste, nous ne sommes ni l’un ni l’autre, mais probablement le lieu de la rencontre. Et, avec le Christ, ce lieu qui d’habitude est le lieu du combat, devient un lieu de paix.

Seigneur reste avec nous aux chemins du désert, que nous ne soyons pas effrayés par nos bêtes sauvages, et sans crainte des anges.