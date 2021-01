Mc 1, 14-20 - Pasteur Pierre Lacoste

La prédication de Jésus est exprimée par Marc au moyen de 4 paroles qui vont deux par deux. Premier binôme : « Le temps est accompli, le règne de Dieu s’est approché » ; deuxième binôme : « changez radicalement et croyez à la Bonne nouvelle ».

La nouveauté de ce message est sa dé-spatialisation. L’évangile n’est pas un message territorialisé ou nationalisé : le règne de Dieu n’a pas de frontière, ni de lieu ; il est seulement temporalisé, situé dans le temps ; le Règne de Dieu, c’est partout et maintenant ! Plus de terre sainte, mais un règne à vivre là où l’on se trouve. Je suis invité à accueillir ce règne au cœur de mon histoire personnelle et à le laisser agir. Cette absence de lieu désacralise la terre et même les édifices religieux, Eglises et temple. Le sacré se trouve là où retentit le message du règne.

Le deuxième binôme appelle à la conversion radicale. Il n’est plus de question comme dans la prédication de Jean baptiste d’un baptême en vue de la purification du péché, seulement d’une conversion parce que le temps de Dieu est venu.

Il ne fait pas bon aujourd’hui de parler de radicalisme. On préfère la modération à la radicalité. Notre société nous apprécie quand nous sommes modérément croyant et elle nous stigmatise si nous faisons de notre foi, notre tout, notre raison de vivre, notre absolu ! La radicalité de l’évangile ne fait pourtant violence à personne, mais elle bouleverse profondément la vie de ceux qui prennent le risque de croire en Jésus.

« Croyez à la bonne nouvelle ! » nous dit Jésus. Contre un monde qui nous harcèle chaque jour de mauvaises nouvelles en tous genres, il nous faut la foi pour parvenir à lire, au milieu du chaos ambiant, la présence du règne de Dieu. Tout laisser pour suivre Jésus, comme les disciples le font, sans même savoir où les entraine leur choix, c’est dire que notre essentiel est là, en Christ et en rien d’autre.