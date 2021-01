Mc 1, 21-28 - Françoise Brian

Ce n’est pas à Nazareth mais à Capharnaüm, probablement chez Pierre, que Jésus va résider pendant son ministère en Galilée. Tout naturellement c’est dans la synagogue, située, comme on peut le voir encore maintenant, non loin de cette maison, qu’il vient enseigner le jour du sabbat. Il s’inscrit donc parfaitement dans la tradition juive, mais le terme d’enseigner indique qu’il est déjà reconnu comme un « rabbi », un maître qui connaît les Ecritures et est apte à les commenter. Mais il y a plus : sa compétence étonne car dépasse celle des scribes, qui ont habituellement cette fonction. Une autorité émane de lui, autorité reçue directement de l’Esprit Saint, qu’il a vu descendre sur lui lors de son baptême dans le Jourdain et que ses premiers auditeurs découvrent ici. Dès le départ, l’évangéliste tient à révéler à la communauté à laquelle s’adresse son récit, la véritable nature de Jésus. Et aussitôt après, cette nature messianique est rendue plus évidente par le récit du premier miracle accompli. Guérir un homme possédé c’est pour Jésus montrer qu’il engage victorieusement le combat comme toutes les forces du mal, selon la manière dont ces forces étaient comprises dans la mentalité de son temps. Les maladies et en particulier les maladies mentales étaient signes à l’époque de possession diabolique. Certes nos esprits cartésiens sont étrangers à cette représentation, mais le signe posé ici a pour nous la même valeur : le Messie est venu délivrer l’humanité de tout ce qui la rend esclave de ses désirs, de ses passions, de son égoïsme, pour la rendre capable d’aimer, d’accomplir le double commandement déjà inscrit dans la Loi juive, de l’amour de Dieu et de l’amour du prochain. C’est bien en cela que Jésus « accomplit » les Ecritures : il accomplit en nos cœurs cette conversion qui permet à notre liberté d’aller vers ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu. Comme le possédé de la synagogue, nous voici libres d’aimer !