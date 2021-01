Mc 1, 29-39 - Françoise Brian

La mission de Jésus se poursuit dans l’urgence : voyez tout le mouvement qui parcourt ce texte : « aussitôt sorti de la synagogue » il arrive chez Pierre, guérit « aussitôt » sa belle-mère malade, puis, le soir même, tous ceux qu’on lui amène et ils sont nombreux ! Le lendemain il se lève avant l’aube ; puis il presse ses compagnons de partir pour les villages voisins, et le voilà qui parcourt toute la Galilée. Il ne tient pas en place ! Mais parallèlement à ce zèle pour la mission à accomplir, il rejoint l’essentiel : de nuit, seul, à l’écart, il prie dans le silence. Il se ressource auprès de son Père, pour, dès le soleil levé, proclamer la Bonne Nouvelle à ceux qui ne l’ont pas encore entendue. Voilà le double mouvement de toute vie chrétienne : le recueillement dans le silence et la prière, et la rencontre de tous ceux qui attendent une parole d’Espérance. Voilà ce que devrait être notre Eglise, et chacune de nos communautés : une Eglise en sortie, vers les périphéries, vers les lointains, une Eglise-hôpital de campagne, comme dit le Pape François, mais en même temps une Eglise en prière, assidue à l’écoute de la Parole, puisant constamment sa force dans sa relation au Christ. Il y avait sans doute du travail à faire à Capharnaüm, tout le monde y cherchait Jésus, mais lui ne se laisse pas enfermer, il se sait appelé plus loin et y entraîne ses disciples : « allons ailleurs ».

Savons-nous, tout en puisant nos forces dans nos célébrations et nos rencontres communautaires, partir ailleurs ? Savons-nous nous arracher au confort de l’entre-soi ? aller là où l’Evangile n’est pas annoncé, là où la désespérance s’installe, là où personne ne va ? Cet ailleurs est parfois tout près de nous, chez un voisin isolé, un parent que nous n’aimons pas, une personne aigrie par la vie, savons-nous les voir et répondre à leur attente ?