Mc 1, 40-45 - Françoise Brian

A l’époque de Jésus, et longtemps encore après, la lèpre est un fléau terrible qu’on ne sait pas soigner, et qui isole totalement le malade, lui interdisant tout contact social. L’épidémie actuelle nous fait toucher du doigt ce que cela représente, encore que nos confinements soient bien doux par rapport au terrible isolement des lépreux. Mais il s’y ajoutait une malédiction supplémentaire : la lèpre était considérée comme une punition divine. Le lépreux non seulement était dangereux mais il était coupable ! La laideur de ses plaies reflétait la laideur de son âme ! Ceci nous permet de mieux comprendre le bouleversement de Jésus en présence de cet homme : il est saisi de compassion. Le mot grec signifie exactement que Jésus est « touché jusqu’aux entrailles» par la situation de cet homme et il accède immédiatement à sa demande : il le guérit, plus exactement le purifie, c’est à dire le délivre à la fois de sa maladie physique et de l’opprobre moral qui pesait sur lui. En le touchant, il brave l’interdit, se montrant totalement libre par rapport à la Loi. Mais juste après, il le rudoie, lui imposant silence et lui ordonnant d’obéir à la Loi en se présentant au prêtre. L’attitude de Jésus est ici paradoxale : selon un thème souvent développé par Marc, il refuse que soit révélée sa nature messianique, et en même temps ses actes témoignent bien qu’il est le Messie. Jésus ne veut pas que lui soit rendu trop tôt le témoignage de la parole, qui risque d’être mal interprété, mais utilise le témoignage des signes qu’il accomplit. Or le signe ici est particulièrement fort puisque guérir quelqu’un de la lèpre était assimilé au pouvoir de ressusciter un mort et attribué à Dieu seul.

Seigneur fais que nous sachions nous aussi poser des signes de compassion au lieu de nous contenter de paroles. Ce sont ces signes qui révèleront aux laissés pour compte de notre société la miséricorde de Dieu.