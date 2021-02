Mc 1, 40-45 - Père Frédéric-Marie Lauroua

En ce dimanche comme devant les foules dans l’évangile d’hier Jésus est ému de compassion. Une compassion qui le conduira aux larmes devant la détresse de Marie sœur de Lazare, une compassion qui le met souvent en difficulté par rapport au regard des autres et dans cet évangile par rapport à sa mission. C’est ainsi que les évangiles dessinent un visage de Jésus à la fois très déterminé, il sait quitter un village même si ses habitants le supplient de continuer à guérir les malades, et à la fois se laissant sans cesse ralentir, encombrer ou même déconsidérer à cause des gestes de compassion qu’il pose. Dans l’évangile de ce jour fasse à cet homme lépreux, il n’hésite pas un instant à le guérir bien qu’à considérer la fin de l’histoire, cette guérison va énormément l’handicaper dans sa mission. Il le guérit mais comme s’il savait ce qui pouvait se passer il lui demande avec fermeté « ne dis rien à personne ». Puis arrive ce qu’il craignait, l’homme guéri n’obéit pas du tout à son injonction, bien au contraire nous dit le texte de l’évangile il proclame à qui veut bien l’entendre ce qui lui est arrivé. La conséquence est inéluctable, Jésus ne peut « plus entrer ouvertement dans une ville » et doit rester « à l’écart dans des endroits déserts ». On peut imaginer que c’était peut-être aussi en partie cela qu’il voulait éviter en lui demandant la discrétion. Tout ceci est bien étrange, c’est comme si Jésus savait ce qui devait arriver, mais cependant prenait le risque de cette guérison sachant que sans doute cet homme allait lui faire une publicité maladroite faisant penser que sa guérison était le prodige d’un homme alors qu’elle était un don de Dieu ! C’est la raison pour laquelle il lui avait demandé de se rendre auprès du prêtre et de donner au temple l’aumône prescrite signe de sa reconnaissance envers Dieu et non envers un homme. Jésus a donc préféré la guérison d’un homme quitte à se trouver embarrassé dans sa mission. Pourquoi ? Parce que pour celui qui a de la compassion, il n’y a pas de calcul mais chaque personne compte comme s’il n’y avait que lui ! Définitivement Dieu ne sait compter que jusqu’à un !