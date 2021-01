Mc 1, 7-11 - Père Antoine Galy

C'est à une double contemplation que nous invite cette fête du baptême de Jésus.

Contemplation et accueil d'un homme totalement humble : Jean-Baptiste sait qui il est. Il sait bien son indignité – et il la dit – devant celui qui vient. Il sait aussi le sens de ce qu'il vit et de son ministère. Il a baptisé dans l'eau pour accueillir le désir de conversion des foules. Mais Jésus inaugurera le Baptême dans l'Esprit. Ce n'est pas rien que de s'effacer ainsi devant quelqu'un et de le désigner comme celui qui accomplira ce que lui est venu inaugurer.

Contemplation ensuite de cet autre lien : celui du Christ à son Père dévoilé dans le baptême. Et c'est de sa pleine identité dont il est question : « tu es mon Fils bien aimé. » En ce lien du Père et du Fils nous est dite toute la joie de Dieu. L'Esprit qui vient sur Jésus dit combien ce lien de vie et d'amour est d'abord joie. « En toi je trouve ma joie. »

La joie de Jean-Baptiste parce qu'il était l'ami de l'époux, devient ici la joie du Père à cause de Jésus son fils.

Le Baptême, notre Baptême, nous introduit ainsi dans la joie de Dieu. Joie du Père à cause de ses enfants. Joie des enfants à cause du Père. Dieu trouve sa joie en Jésus. Il trouve sa joie en nous. Puissions-nous, nous aussi, trouver notre joie en lui.