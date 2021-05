Mc 10, 28-31 - Catherine Ploquin - "Quitter, renoncer à cause de l’Évangile"

Quitter une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre. Jésus ne nous demande pas forcément de tout quitter. Par mépris de ces choses, parce qu’elles ne sont pas bonnes.



Non, Jésus précise au début :« à cause de moi et de l’Évangile ».

Il s’agit de renoncer à ce qui nous entrave. Renoncer pour trouver la liberté, liberté de suivre le Christ, de vivre de l’Évangile.

Les liens familiaux, amicaux, les conditions d’une vie assurée, toutes ces choses bonnes en soi, peuvent parfois devenir un obstacle si elles deviennent des obstacles à l’amour.



Jésus nous dit «nul n’aura quitté … à cause de moi et de l’Évangile, reçoit en ce temps déjà le centuple »

Renoncer à des certaines choses qui m’enchaînent pour suivre Jésus, ce n’est pas renoncer au bonheur. C’est accéder à une liberté, une liberté qui me permet de vivre, d’aimer, à la suite de Jésus.

Nous l’expérimentons parfois : quitter certaines habitudes, renoncer à certaines choses, arrêter certaines relations qui nous enchainent peut sembler difficile mais quand nous le faisons nous éprouvons une libération, nous recevons plus que ce que à quoi nous avons renoncé.



Jésus nous le promet : ceux qui le suivront seront des gens comblés, et dès maintenant. Ils recevront au centuple.



Mais dans la liste de ce qui nous est redonné, il y a un élément en plus, les persécutions.

Ces choix pour quitter, renoncer ne se font pas sans souffrances, sans difficultés, sans incompréhensions.



Alors Seigneur, ouvre mon cœur à ton appel.

Ouvre mes yeux que je vois concrètement ce qui m’encombre, ce qui m’enchaîne.

Donne-moi la force d’abandonner, de quitter ce qui m’empêche de te suivre, de t’aimer, d’aimer les autres, ce qui m’empêche de vivre, de goûter le vrai bonheur.



Nous pouvons aussi prier pour tous ceux qui concrètement ont quitté leur maison, leur famille « à cause de Jésus », pour le suivre.