Mc 10, 32-45 - Catherine Ploquin - "servir comme toi et avec toi"

Jésus prend les douze à part, il leur annonce sa passion, sa condamnation, sa mort, sa résurrection. Il sera livré aux grands prêtres, ils se moqueront, cracheront sur lui, le flagelleront.



Jacques et Jean s’approchent.

« Donne nous de siéger l’un à ta droite et l’autre à ta gauche dans ta gloire ».

Décalage entre ce que vient de dire Jésus et cette demande. Malgré ce qu’il vient de leur dire, les disciples en sont encore à chercher les bonnes places, à des rêves d’un Messie triomphant.



Pourtant, Jésus ne les rabroue pas. Il leur dit « vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ». Il cherche à leur faire comprendre quel est le chemin pour accéder à la gloire, son chemin.



Et Jacques et Jean répondent avec assurance à Jésus : « nous le pouvons ».

Sûrement, désir sincère et profond d’être avec Jésus. Mais sûrement encore envie d’avoir la meilleure place.

De toutes façons, ils ne comprennent pas ce que Jésus attend d’eux.



Jésus continue, patiemment, il prend au sérieux ce désir, et de nouveau il le réoriente : il ne s’agit pas de chercher la première place, mais de rechercher à être serviteur.

Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur.

Le fils de l’homme est venu pour servir, donner sa vie.



Merci Seigneur pour cette patience avec laquelle tu me réorientes, tu me remets en route sans cesse. Merci de me prendre là où j’en suis, avec mes envies de pouvoir, de domination, envies d’être à la première place, de faire de grandes choses, désir de tout maitriser.

Pardon pour toutes ces envies mal orientées.



Toi Jésus, le serviteur de tous, aide-moi à être à la juste place.

Réoriente mon désir.

Donne-moi Seigneur, de servir comme toi et avec toi.