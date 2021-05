Mc 10, 46b-52 - Catherine Ploquin -"Que veux-tu que je fasse pour toi ? "

Un aveugle, mendiant, assis à l’écart, isolé, au bord du chemin. Il attend.

Au passage de Jésus, il se met à crier. Il ose crier. Il insiste. Malgré la foule qui veut le faire taire. Il continue. Il doit crier très fort pour vaincre le mur de la foule.



Qu’y a-t-il dans son cœur pour susciter une telle attitude ? Quel est son désir ?



Et moi, quel est mon désir ? Est-ce que j’ose crier comme cela vers Jésus, insister ? Pour lui demander quoi ?

Jésus entend les cris, il s’arrête « Appelez le ».La foule qui voulait faire taire Bartimée lui dit maintenant « Confiance, lève-toi, il t’appelle ». Nous pouvons regarder cette foule qui change d’attitude puis nous demander à quels moments cela nous arrive de vivre quelque chose de similaire.



Nous pouvons aussi regarder Bartimée, sentir son désir. Il jette son manteau qui l’empêche de bondir vers Jésus. Et court pour arriver auprès de lui.



« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cela semble pourtant évident. Jésus connaît le handicap de l’aveugle. Et pourtant. Il veut l’entraîner plus loin. L’amener à exprimer ce qu’il désire vraiment, à demander avec foi.



Cette question de Jésus est aussi pour moi aujourd’hui « Que veux-tu que je fasse pour toi ? »

Quels sont mes aveuglements ?

Quel est mon désir ? Qu’est-ce que je désire voir ?

Ai-je envie d’être guéri ? et de quoi ?

D’ailleurs, est ce que je désire parfois vraiment voir ? N’y a-t-il pas en fin de compte parfois, des ténèbres, des obscurités que je préfère à la réalité que je redoute de voir ?



Seigneur, donne-moi de savoir crier vers toi, simplement, avec confiance.

Aide-moi à reconnaître et à nommer mes aveuglements, à vouloir en sortir.

Donne-moi de savoir te dire mon désir. Donne-moi la foi.

Guéris-moi. Sauve-moi.