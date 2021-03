Mc 11, 1-10 - Catherine Ploquin

Nous pouvons nous laisser toucher par cette scène en nous mettant à coté de Jésus, puis à côté des deux disciples, puis à côté de la foule. Sentir les sentiments qui animent les uns et les autres, et peut être me demander comment cela éclaire ce que je vis, ce que je ressens, ce que je fais.



A côté de Jésus

C’est juste avant la fête de la Pâques. Jésus choisit de monter à Jérusalem. Conscient que sa mort, qu’il a annoncé de nombreuses fois aux disciples, est imminente.

Quelle liberté ! On peut sentir sa sérénité, sa détermination.

Assis sur un petit âne à la manière du roi humble annoncé par le prophète Zacharie. Voici ton roi qui vient à toi : il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d’une ânesse.

Qu’est-ce que tout ceci me dit de Jésus ?



A côté des deux disciples

Les disciples qui accompagnent leur maître. Ils suivent les instructions, vont chercher l’âne, le prépare. Des gestes simples. Que ressentent-ils ? Des sentiments probablement mêlés. Joie, crainte, confiance, appréhension... Tout ceci les dépasse mais ils font ce que Jésus leur demande … simplement ….

Comment cela me rejoint dans ce que je suis amené(e) à vivre ?



A côté de la foule

Ils sont nombreux à acclamer celui qui vient au nom du Seigneur. Ils étendent ce qu’ils ont, leurs vêtements. Ils font un accueil triomphal à Jésus, à la hauteur de leur attente du Messie. Ils crient « Hosanna » qui signifie « sauve nous ». Que ressentent-ils ? probablement beaucoup de joie et d’espérance.

Comment cela me rejoint-il ? mon désir, ma propre manière de faire, d’accueillir Jésus ?



Seigneur, donne-moi de te suivre avec détermination, sérénité, liberté.

Donne-moi de savoir accomplir les gestes que tu me demandes dans la vie quotidienne, même si je ne sais pas toujours où cela me mène.

Donne-moi de savoir t’accueillir et t’acclamer.