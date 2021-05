Mc 11, 11-25 - Catherine Ploquin - "le vrai culte"

Jésus entre dans Jérusalem. Il entre dans le temple, regarde ce qui s’y passe puis repart vers Béthanie.

C’est le lendemain, en regagnant Jérusalem et le temple, qu’a lieu la 1ère partie de l’histoire du figuier. Histoire bizarre, voire choquante. Mais qui va être éclairée par ce qui suit. Les vendeurs chassés du temple.



Jésus entre dans le temple, regarde le spectacle affligeant du trafic des marchands. Et il se met à les expulser. Il s’en prend à ce qui fait le fonctionnement même du temple, la vente de bêtes pour les sacrifier.

Quelle véhémence dans ses propos. Pourquoi Jésus réagit–t-il si fort ?



Le vrai culte, ce ne sont pas les sacrifices, les marchandages. Dans une relation donnant-donnant avec Dieu, une relation où tout s’achète. Le vrai culte, c’est l’écoute de sa parole.



Jésus invite à une autre relation avec son Père. Jésus veut aussi une maison de prières ouverte à tous.



L’histoire du figuier alors s’éclaire. Jésus a découvert en entrant au temple, qu’il ne portait pas les fruits qu’on pouvait en attendre. Parce que le temple ne répond plus aux attentes de Dieu, ce culte fait de sacrifices doit être aboli.

Ce qui répond à l’attente de Dieu Jésus nous le dit à la fin de ce passage : avoir foi en Dieu, prier, une prière confiante, et pardonner. »



Donne-moi Seigneur de prendre le temps d’écouter ta parole.

De savoir l’accueillir, même si elle doit me déranger.

Aide-moi à être dans une relation vraie avec toi, une relation de confiance et non une relation de marchandage. Donne-moi aussi de savoir pardonner.



Aide-nous à faire de nos lieux d’église des maisons de prière où chacun se sente accueilli et peut venir t’écouter, te rencontrer, simplement.