Mc 11, 27-33 - Catherine Ploquin - "Nous ne savons pas"

Une rencontre, ou plutôt un face à face. Étonnant. Un dialogue où Jésus va amener ses interlocuteurs à faire la vérité.

Jésus vient de chasser les marchands du temple. Pour les grands prêtres, les scribes et les anciens, cet acte est un abus de pouvoir invraisemblable, c’est eux qui ont le pouvoir sur ce qui se fait dans le temple.

Sûrs de posséder la vérité, remplis de certitudes, ayant peur de se voir privés de leur autorité, ils veulent le coincer « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou alors qui t’a donné cette autorité ? ».

Au nom de qui parles tu ? Qui es-tu pour vouloir nous prendre le pouvoir ?

Jésus leur retourne la question. Et, il les renvoie à eux-mêmes.

« Je vais vous poser une seule question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? »

Jésus répond ainsi non pour s’esquiver, mais pour renvoyer ceux qui l’interrogent à leur liberté. La question qu’il pose au sujet de Jean Baptiste, c’est bien la même question qu’ils posent au sujet de Jésus. Mettez-vous donc vous-même en question. Comment vous êtes-vous comportés face à Jean Baptiste ?

Il amène ses interlocuteurs à faire la vérité en eux. Suite à la question de Jésus, ils sont obligés de raisonner, d’essayer de répondre.

« Nous ne savons pas ». Les pharisiens sont incapables de donner une réponse : ils ont peur de la vérité qui les condamnerait.

C’est vrai, moi aussi comme les scribes et les pharisiens, je suis parfois enfermé dans mes certitudes, dans mon désir de pouvoir, dans la peur de la vérité. J’ai peur de me laisser interroger par Jésus, de m’engager, de me laisser enseigner par lui.

Seigneur, donne-moi d’ouvrir mon cœur, libère-moi de la peur, aide-moi à faire la vérité.

Donne-moi de te suivre.