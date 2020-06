Mc 12, 13-17 - Père Antoine Galy

On complimente donc Jésus, mais c'est pour le piéger. Le piège porte sur ce qui est permis ou défendu. Piège redoutable parce qu'il paraît sans échappatoire. Ou bien Jésus est pour payer l’impôt et il est donc un collaborateur de l'occupant romain ; ou bien il est contre et il devient un séditieux que l'on peut dénoncer aux autorités romaines. Le piège est bien posé.

La réponse de Jésus « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », les remplit d'étonnement. Mais Jésus ne fait que les renvoyer à ce que eux-mêmes ont dit : « nous le savons tu es toujours vrai. » Jésus les renvoie donc à la vérité objective de la pièce de monnaie ; elle est de César.

Mais il est une autre vérité qu'il leur faut entendre aussi : « rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Ne faites pas l'économie de ce que vous devez au Seigneur. Vouloir piéger Jésus, ou vouloir piéger les autres, c'est être dans le mensonge et refuser la vérité. Vous dites que j'enseigne les chose de Dieu selon la vérité, pourquoi donc vous complaisez-vous dans la provocation et le mensonge ?

N'oublions pas : tendre ainsi un piège à l'autre c'est vouloir l'affaiblir et se mettre ainsi en valeur. Jésus nous invite à vivre juste et vrai, en n'oubliant ni ce que nous vivons dans l'histoire et le temps qui sont les nôtres, ni ce que nous avons à vivre devant Dieu.