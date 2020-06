Mc 12, 18-27 - Père Antoine Galy

Comme hier on tend un piège à Jésus. Ses adversaires ne croient pas à la résurrection et c'est pourtant sur elle qu'ils l'interrogent en lui proposant un cas d'école. Mais Jésus ne répond pas à la question posée ; il va au delà. Et il les interpelle à leur tour sur leur connaissance des Écritures Et il leur rappelle le visage de Dieu qui y est présenté : non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants.

Il est clair que l'on s'égare quand on fait de Dieu un Dieu utile qui répondrait à nos questions et résoudrait nos problèmes. « Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », il est d'abord cette présence attentive et vivante aux hommes. A ces trois là comme à tous les prophètes qui ont suivi, jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous croyons en outre que Abraham et les autres sont aujourd'hui tout entier en Dieu, tout entier dans la vie de Dieu. Nous croyons que Dieu le re-suscite, le suscite encore et toujours à la vie en lui. Et qu'il en sera ainsi pour nous.

Ce n'est pas du côté de nous-mêmes et de nos objections qu'il faut regarder, mais de son coté à lui le Seigneur. Sa capacité d'amour est capacité de vie. En lui l'amour n'a pas de commencement ni de fin. Il est tout entier amour. Et de même, en lui la vie est toute entière donnée et il ne la reprend pas.

Ressusciter c'est être du côté de cette vie que Dieu donne sans jamais la reprendre. Il nous en fait le don aujourd'hui. Il nous en fera le don définitivement.