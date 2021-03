Mc 12, 28b-34 - Françoise Brian

Voici un dialogue entre Jésus et un scribe qui ne ressemble pas aux autres. Car il semble ici n’y avoir aucune polémique. Contrairement à Matthieu et Luc, l’évangéliste Marc inverse la relation entre le maître et son interlocuteur. C’est le scribe qui soumet Jésus à un interrogatoire sur la loi et non l’inverse. Et Jésus accepte ce questionnement. Si bien qu’ils vont s’accorder totalement, le scribe reconnaissant en Jésus une bonne connaissance de la Loi de Moïse, et Jésus admirant le commentaire qu’en fait le scribe. Ce sur quoi ils se mettent ainsi profondément d’accord, c’est ce qu’on appelle « le grand commandement » tel qu’il est énoncé dans le Deutéronome et le Lévitique et ce commandement est celui de l’amour, amour de Dieu et amour du prochain qui n’en font qu’un. L’apport personnel de Jésus est de fusionner ces deux versants de l’amour, tous deux présents dans la Torah, mais pas mis aussi explicitement en relation l’un avec l’autre. Le scribe adhère totalement à cette interprétation, et même y ajoute un commentaire personnel inspiré de la tradition des Prophètes : cette pratique de l’amour vaut mieux que toute offrande d’holocaustes et de sacrifices. Cet accord profond fait dire à Jésus que le scribe n’est pas loin du royaume de Dieu. On a ici l’illustration de ce que signifie l’accomplissement des Ecritures : la venue du Royaume, c’est cette parfaite réalisation en Jésus du projet de Dieu et l’élargissement à l’humanité tout entière de la promesse de salut. L’accord de Jésus et du scribe signifie pour nous l’accord profond du judaïsme tel que l’incarne Jésus et de ce qui deviendra le christianisme. Ce texte nous fait vivre une anticipation du Royaume où les deux traditions seront totalement réconciliées. Avons-nous à cœur de mieux connaître nos frères juifs, de reconnaître ce que nous avons reçu d’eux, afin qu’en retour ils découvrent combien le Christ est fidèle à leur propre tradition ?