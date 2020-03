Mc 12, 28b-34 - Père Antoine Galy

« Fort bien, maître, tu as dit vrai. » Ce disant le scribe apprécie la qualité spirituelle de Jésus et s'en fait en quelque sorte le juge. Mais la remarque de Jésus, en finale, le renvoie à bien plus qu'une simple appréciation. : « tu n'es pas loin du Royaume de Dieu. » S'il n'en est pas loin c'est qu'il n'y est pas encore !

Leur dialogue a porté sur le premier commandement. Et Jésus a rappelé l'amour de Dieu comme premier, passant avant tous les autres. Mais il a rappelé le second qui est l'amour du prochain. Et surtout il a mis comme une équivalence entre les deux. « Il n'y a pas de commandement plus grands que ceux-là. » Ceux-là, au pluriel : il n'y a pas l'un sans l'autre.

L'amour de Dieu sans l'amour du prochain n'a pas de sens, et un amour du frère qui ne s'enracine pas en Dieu n'en n'a pas davantage. N'oublions pas la prière chrétienne : Notre Père. Dieu comme Père certes. Mais aussi 'Notre', c'est à dire avec des frères.. St Jean nous rappelle ceci : « comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère » que tu vois ? Tu es un menteur. »

Tu n'es pas loin du Royaume si tu as compris cela. Tu es dans le Royaume si tu l'accomplis.