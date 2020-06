Mc 12, 35-37 - Père Antoine Galy

Jésus pointe les incohérences des scribes. Comment peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David quand les Écritures disent exactement le contraire, lorsque David le nomme Seigneur, affirmant ainsi que c'est lui qui est fils du Messie ? Incohérence de la pensée des scribes et c'est l'Écriture elle-même qui les juge.

La question de notre rapport personnel à l'Écriture est ainsi posée. Et du même coup celle de notre droiture par rapport à elle, et celle de notre rapport à la vérité.

Soyons attentif à ne pas trop nous servir de l'écriture, à ne pas l'utiliser à notre profit. C'est l'Écriture qui nous guide et non l'inverse. C'est elle qui assure notre chemin et nous n'avons pas à projeter sur elle nos certitudes et nos convictions. Elle n'est point une histoire passée et donc morte à jamais. Elle n'aurait dès lors plus rien à nous dire et à nous enseigner. Et nous aurions oublié l'essentiel. Elle est le lieu même où Dieu parle à son peuple, et nous parle à nous aussi. L'Écriture est Parole, parole vive où Dieu se manifeste, parole par laquelle il nous dit sa présence et nous dit le chemin pour que nous vivions vrais et justes, par son chemin à lui et non par le notre. Et il est probable que tant que nous n'avons pas été déroutés et bousculés, ne serai-ce qu'un peu, c'est qu'elle ne nous a pas vraiment touchés.

L'Écriture ne nous juge pas au sens où elle nous condamnerait ; elle nous juge au sens où elle nous invite à discerner le chemin et à le prendre. Y voir clair pour vivre juste, à la manière même que Dieu veut pour nous.