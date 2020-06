Mc 12, 38-44 - Père Antoine Galy

Des honneurs, des places en vue, des vêtements qui en jettent : certains raffolent de cela qui leur laisse croire qu'ils sont des gens bien et des personnages importants : en somme le culte de l'apparence. Grand bien leur fasse, d'autant qu'ils affectent de longues et sans doute très importantes prières, tout en méprisant les pauvres sans appui, ces veuves dont parle l'évangile. Jésus est très clair : « ils seront d'autant plus sévèrement jugés. »

Sa sévérité à leur égard va avec la vérité des démarches qu'il observe. Et il n'est pas dupe. Son attention, sa tendresse, va plutôt à la pauvre veuve. Son offrande à elle est vraie parce qu'elle a pris sur son indigence. Non pas du superflu, la pièce de monnaie qui reste de nos dépenses et que l'on donne comme en passant à la quête ou au mendiant au coin de la rue, mais « tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le don de tout, et il signifie le don d'elle-même, sans calcul, sans réserve.

Qu'en est-il de mon offrande ? Je ne parle pas de sa quantité mais de sa vérité. Qu'est-ce que j'y mets qui dise quelque chose de moi tout entier, qui ressemble au moins un peu à ce que dit Jésus, à ce « tout ce qu'elle a pour vivre. » C'est Ste Thérèse de L'Enfant Jésus qui disait : « aimer c'est tout donner. » Et l'Eucharistie nous rappelle que c'est de ce don total que nous sommes nés. Nous croyons que, en Jésus, Dieu lui-même a tout donné : « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. »

On comprend pourquoi Jésus a une préférence pour la pauvre veuve.