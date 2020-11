Mc 13, 33-37 - Pasteur Pierre Lacoste

Nombreux sont les mouvements chrétiens qui dans l’histoire ont cherché à situer précisément le jour de la venue du Messie. Cette exhortation de Jésus à ne pas céder à cette tentation du savoir eschatologique fait sens. Cela nous aiderait-il d’ailleurs de savoir le jour et l’heure ? Quand on voit toute la peine que nous avons à tenir nos rendez-vous programmés, à faire face à nos responsabilités, est-il si sûr que la connaissance du jour nous aiderait à mieux nous préparer ? Pas davantage que les miracles aident à croire ! La certitude de la venue du Messie, voilà ce qui compte ! Comme Ben Gourion, fondateur de l’Etat hébreu, le disait : « la grandeur du Messie est qu’on ne connaît pas son adresse, qu’on ne peut pas le joindre. L’attente du Messie est plus importante que le Messie lui-même ! »

C’est ce que Jésus martèle ici par trois fois : restez éveillés ! L’important n’est pas de savoir mais de vivre les yeux grands ouverts ! De considérer chaque nouveau jour comme le premier du reste de sa vie. Comme le jour le plus important que j’ai à traverser ! Comme un jour de rencontre fondatrice, de conversion !

Pour le dire avec les mots de la parabole, le disciple, c’est le « gardien de la porte ». La porte, par définition, c’est ce qui se situe sur la frontière entre le dedans et le dehors. Le disciple est ainsi une personne appelée à se tenir sur la brèche, à la frontière des mondes.

Le maître peut revenir n’importe quand. Au petit matin, au chant du coq. Cet animal nous fait spontanément penser au reniement de Pierre qui n’a pas su veiller. Mais ne jetons surtout pas la pierre au coq ! Il est notre chance de rester éveillés quand le sommeil se fait sentir. Le sommeil ici est à comprendre comme le comportement de l’âme habituée. Elle ne s’étonne plus des merveilles de l’Evangile... Jésus préfère les âmes habitées ! Restons éveillés.