Mc 16, 15-20 - Françoise Brian - "Le Seigneur agit avec nous"

« Le Seigneur agissait avec eux » : ainsi se termine l’Evangile de St Marc pour évoquer ce temps de l’Eglise qui s’inaugure avec la fin de la perception par des yeux humains de la présence du Ressuscité. L’Eglise que nous formons dans nos humbles communautés est remplie d’une autre forme de présence, invisible mais efficace, qui agit avec nous et en nous, et qui se manifeste par des signes bien tangibles ceux-là : tout ce qui nous est donné d’accomplir pour le bonheur des hommes, à la fois par l’exercice de la charité, et par l’annonce, en paroles ou actes, de l’amour de Dieu pour l’humanité. Si nous sommes persuadés de la présence du Christ à son Eglise, comment pouvons-nous être découragés par notre petit nombre, angoissés face à l’avenir incertain de nos communautés, inquiets devant notre peu d’audience dans la société ? Christ est là ! De quoi pourrions-nous donc avoir peur ? Ce que nous disent les dernières paroles des quatre évangiles et tous les textes de St Paul, c’est cette présence qui nous habite et nous anime, si nous croyons véritablement. Mais rappelons-nous les paroles de Jésus : le Fils de l’homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur notre terre ? Trouvera-t-il la foi dans nos cœurs ? Cette foi solide et agissante, c’est la prière qui pourra la mettre en nous. A force de prier, nous ferons entrer en nous les désirs de Dieu, au lieu d’espérer que Dieu va se plier à nos désirs. La prière élargit nos désirs, les ajuste à ceux de Dieu. Prions donc avec force, avec insistance, pour que le Seigneur nous façonne intérieurement, donne du tonus à notre foi. Et nous fasse renoncer à nos inquiétudes stériles pour placer en lui seul notre confiance. Le Seigneur agit chaque jour avec nous en son Eglise !