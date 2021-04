Mc 16, 9-15 - Père Antoine Tingba - l’envoi en mission

Texte lu par le Père Claude Charvet

Nous avons suivi un rappel de toute une série de récit des apparitions de Jésus après sa résurrection. Jésus est apparu à Marie Madeleine, il est apparu à deux d’entre ses disciples, lesquels étaient en chemin pour aller à la campagne. Entendez par là les disciples d’Emmaüs. Il est apparu aussi aux Onze apôtres, eux-mêmes, Judas Iscariote s’étant exclu, Jésus leur est apparu pendant qu’ils étaient à table.

Toutes ces apparitions parce qu’il ne voulait laisser aucun doute sur sa Résurrection.

Après tous ces instants des apparitions, le moment est venu pour l’envoi en mission. Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création.

Oui, allez diffuser la bonne nouvelle de la résurrection. Cette mission nous incombe. La mission d’annoncer à la terre entière les merveilles de Dieu !

Jésus aurait pu rétablir sa royauté tout seul, mais non : il veut associer à son œuvre ceux qui l’ont reconnu comme Fils de Dieu. Il compte sur chacun de ses amis pour collaborer à l’édification de son Royaume !

Dieu a besoin que nous nous nous servions de nos mains, nos yeux, notre cœur pour être présent et redonner un sens à notre monde.

Ouvrons nos bras et nos cœurs à ce que nous sommes vraiment, osons ouvrir nos bouchez pour proclamer l’évangile. C’est notre mission.