Mc 2, 1-12 - Françoise Brian

Le lépreux guéri par Jésus n’a pas respecté la consigne du silence, et la nouvelle s’est vite répandue. Le signe d’ailleurs parlait par lui-même. Et voici la maison de Pierre envahie au point que les malades eux-mêmes ne peuvent plus accéder à lui, encore moins un paralysé ! Ce sont les amis de l’infirme qui interviennent et font preuve d’ingéniosité : on ne peut pas passer par la porte, on va passer par le toit, ce toit en terrasse où l’on peut sans doute pratiquer une ouverture sans trop de difficulté. Jésus admire cette ingéniosité et la foi de ces intermédiaires. Mais il déçoit d’abord leur attente : au lieu de la guérison du corps c’est la guérison de l’âme qu’il confère au malade, et cela fait scandale. Dans la tradition juive, Dieu seul peut pardonner les péchés; les scribes présents crient au blasphème ! Jésus a bien ici posé un geste qui révèle sa nature divine. Remarquons d’ailleurs un détail important : Il s’adresse au paralytique en l’appelant « mon enfant », d’un mot qui désigne exactement celui qu’on vient de mettre au monde. Le pardon donné par Jésus est une recréation, une nouvelle naissance. Comme la guérison de la lèpre était assimilable à la résurrection d’un mort, le pardon des péchés confère une vie nouvelle. Après cela, la guérison du corps est la preuve de la puissance du Messie, pour les esprits bornés qui ne croient qu’à la matérialité des signes. Certes les scribes n’ont jamais rien vu de pareil !

Seigneur, nous voudrions bien être guéris de nos infirmités physiques ou que nos proches qui sont malades retrouvent la santé, et c’est légitime, mais savons-nous te demander pour eux et pour nous la guérison du cœur ? Savons-nous lire dans nos vies les miracles que tu accomplis en nous rendant capables d’amour, de réconciliation, de vraie charité ?