Mc 2, 13-17 - Françoise Brian

Nous assistons de nouveau, après celui de Pierre et André et des fils de Zébédée, à l’appel d’un disciple. Mais cet appel ne ressemble aux deux autres que par la réponse immédiate donnée par l’appelé : l’homme se leva et le suivit. La personnalité de cet homme, elle, est tout autre et va faire scandale. Comme le lépreux guéri peu avant par Jésus, Lévi, assimilé à l’apôtre Matthieu, est mis au ban de la société. Sa lèpre à lui, c’est d’être collecteur d’impôts, et c’est à son guichet de collecteur que Jésus vient l’appeler, ajoutant en cela au scandale. En effet non seulement sa fonction est impopulaire, comme de nos jours, mais l’impôt qu’il collecte est celui de l’occupant romain. C’est donc un collaborateur, et pour ajouter encore à l’opprobre, les percepteurs étaient connus pour mettre dans leur poche une partie de l’argent qu’ils collectaient. Ils sont donc à la fois des collaborateurs et des voleurs ! Et c’est un homme comme cela que Jésus choisit ! Pire, chez lui, il va partager le repas d’autres réprouvés semblables à lui : publicains et pécheurs, donc infréquentables pour un juif respectueux de la Loi ! Jésus une fois encore manifeste sa souveraine liberté : lui, si respectueux par ailleurs de l’esprit de la Loi, n’hésite pas à la transgresser quand elle vient faire obstacle à sa mission de salut : les bien portants, ceux qui se croient justes, pleins de leur bonne conscience, et satisfaits d’eux-mêmes, n’ont pas besoin de lui ! Mais lui a besoin de former des disciples qui soient témoins du salut, parce qu’ils ont eux-mêmes été sauvés ! Sauvés c'est-à-dire appelés à une vie nouvelle. Ils étaient morts intérieurement, cloitrés dans leur avidité ou leur égoïsme, et il les a ressuscités, appelés à une vie d’amour et de partage. Après s’être rendu au bureau de collecte, Jésus vient partager le repas de Lévi. Il préfigure ainsi le repas auquel il va tous nous appeler : le repas eucharistique mais aussi le repas de la fraternité.