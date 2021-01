Mc 2, 18-22 - Pasteur Pierre Lacoste

Quand j’étais pasteur au Liban, le foisonnement des religions et des confessions chrétiennes produisait des petites phrases sarcastiques sur les pratiques ou des croyances des autres. Personne n’était épargné. A propos du jeûne, musulmans et catholiques, très respectueux de leur ramadan et carême respectifs, disaient des protestants (qui ne pratiquent pas le carême) : « Vous les protestants, vous ne vous interdisez rien, sauf le plaisir ! », relevant au passage la paradoxale réputation d’austérité des protestants. En effet les protestants suivent peu d’obligations rituelles. Sans doute que cette parole de Jésus : « Les amis du marié jeunent-ils pendant que le marié est avec eux ? » Christ étant ressuscité des morts, n’est-il pas présent à chaque instant dans la vie du croyant ? Pourquoi donc jeûner ? Cependant, ce serait un déni de réalité que de nier l’absence réelle du Christ. Si le jeûne est un rituel commun à toutes les pratiques religieuses, quelle est la particularité du jeune chrétien ? Ce sont les images de la pièce de tissu et des outres neuves qui l’expliquent. La relation au Christ à la vie nouvelle qu’il inaugure est première. Les pratiques de la religion secondes. Le danger de remplacer la relation et la présence réelle par la pratique rituelle guette toutes les confessions du christianisme. Si le jeûne peut en certaines circonstances nous rapprocher de Dieu, par le manque qu’il creuse en nous, il ne doit jamais devenir une performance spirituelle.

Cassien le moine provençal du 4e siècle, écrivait qu’un bon moine doit se nourrir de 7 olives par jour ; s’il en mange 6 au lieu de 7, il pèche par orgueil car il veut aller au-delà de ce qui est préconisé. Mais s’il en mange 8, il pèche par gourmandise… La limite entre la spiritualité vraie et la performance religieuse - qui est égarement spirituel, n’est pas facile à trouver. Que la nouveauté de Dieu qui est en Jésus nous entraine et nous transforme tout au long de cette nouvelle année !