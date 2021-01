Mc 2, 23-28 - Pasteur Pierre Lacoste

Après le jeûne, c’est au tour du sabbat d’être malmené. La présence de l’époux, non seulement dispense du jeûne, mais également du sabbat. Les pharisiens sont profondément scandalisés. Pourtant ils ne devraient pas. La loi prévoit en effet que le pauvre, l’affamé, vienne glaner quelques épis de blé s’il a faim, à condition de ne pas utiliser de serpe. (Deut 23.6). Les pharisiens, dont la lecture pointilleuse n’est plus à démontrer, dénoncent une violation du sabbat. Et Jésus va évoquer une histoire du livre de Samuel où David va manger les pains consacrés aux prêtres. C’est un autre exemple de violation de la règle religieuse. Le principe pour Jésus étant que la faim est plus importante que le service du temple. Il faut ajouter que pour les pharisiens, dans l’ordre hiérarchique des commandements, le service du temple était situé au-dessus du respect du sabbat ! Jésus les provoque donc de manière frontale. On ne rigole pas avec les pratiques religieuses en judaïsme comme partout ailleurs.

Ce que Jésus dénonce ici, ce n’est pas l’existence du sabbat dont le message est très fort, puisqu’il protège l’homme contre l’aliénation du travail et d’autre part l’invite à placer la relation avec Dieu au centre de sa vie. Les juifs du temps de Jésus avaient déjà envisagé des exceptions à l’observance du sabbat. Par exemple, il était autorisé de secourir une personne en danger de mort un jour de sabbat. Le Talmud déclare par ailleurs qu’il y a des cas où transgresser la lettre de la loi, c’est respecter son esprit.

C’est exactement ce que rappelle Jésus ici. La religion n’est pas une fin en soi. Le sabbat a été fait pour l’homme ; il est conçu et donné comme une grâce, une libération qui permet la rencontre avec Dieu. Le sabbat comme le jeûne, rappellent que notre relation à Dieu n’est pas une spiritualité désincarnée, elle passe par le corps ; elle s’adresse à mon être tout entier. Dans le repos, le travail ou la prière, je suis appelé à rencontrer le maître du sabbat.