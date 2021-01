Mc 3, 1-6 - Pasteur Pierre Lacoste

Jésus était-il un provocateur ? Son obstination à guérir des malades un jour de sabbat pourrait le laisser penser. Si Jésus avait suivi les prescriptions de son époque, il aurait guéri les gens les lendemains de fête ! Le sabbat permet en effet de secourir en cas d’urgence et de danger de mort. Mais une main paralysée, un lépreux, un aveugle, tous ces malades qui vivent avec leur handicap ou leur maladie depuis si longtemps, ça peut attendre un jour de plus quand même ! Et bien non justement. Avec cette habitude de guérir les jours de sabbat Jésus veut dire quelque chose d’essentiel à ses contemporains et aux responsables du culte en particulier : le sabbat est un jour pour faire du bien et pour sauver, pas pour enfermer, faire du mal et tuer ! On perçoit ici la violence de l’attaque. Quand le légalisme dessèche la religion au point d’en évacuer toute dimension de vie, de relation et d’amour, il faut que se lève des contestataires, des prophètes, des femmes et des hommes de Dieu. Ils jouent gros dans cette dissidence. Les attaques répétées de Jésus contre le temple, le jeûne et le sabbat le conduiront à la mort.

Finalement pour les protecteurs de la religion, le sabbat deviendra une raison de tuer, comme l’annonce Jésus ici : non seulement de tuer la relation des croyants avec Dieu (en faisant peser sur eux des charges trop lourdes et inutiles), mais de tuer le fils de Dieu lui-même. La religion, qui est censée donner la vie et sauver l’homme, se met au service de la violence et du meurtre. Le radicalisme religieux est ainsi lié à la mort. Dans son absolutisme, il ne distingue plus entre l’essentiel et l’accessoire, ce qui est important et ce qui est second, la vie de la mort !

Jésus pose alors un geste de vie : « étend ta main », dit-il à l’homme atteint de paralysie. Une main tendue, n’est-ce pas un signe qui montre ce qu’est la vraie religion : recevoir et donner ; accueillir et être aimé ?