Mc 3, 13-19 - Pasteur Pierre Lacoste

Et voilà Jésus à nouveau en quête de retraite. Pour prendre un peu de hauteur, rien ne vaut la montagne ! Il quitte donc la mer où se sont massées les grandes foules en quête de miracles ; il quitte les démons qui n’ont besoin de rien et qui parlent fort. Il se réfugie maintenant en montagne (dans la bible, c’est le lieu de la rencontre avec Dieu et des grands événements de parole). C’est le lieu qu’il choisit pour appeler maintenant ceux qu’il désire avoir avec lui. Ils entendent son appel et viennent à sa suite.

Jésus n’appelle pas 12 disciples par souci d’organiser son mouvement, sa secte. Il n’est pas un gourou habile qui instrumentalise les gens à ses propres fins. Comme Moïse quitte les 12 tribus d’Israël pour monter au Sinaï et recevoir la Loi, Jésus appelle 12 personnes pour les charger d’une parole et les envoyer, c’est ce que veut dire le mot « apôtre ». Les apôtres ont deux missions : vivre auprès de Jésus et aller auprès de tous, annoncer Jésus, guérir et aimer en son nom.

Le premier d’entre les 12 est Simon que Jésus appellera Pierre.

Comme Abram deviendra Abraham, Jacob, Israël, Simon devient Pierre, Pétra le roc, sur lequel le ministère d’apôtre pourra être fondé. Simon, qui ne sera pas toujours ce rocher solide, ce Pierre ami de Jésus. Il abandonnera lui aussi comme, les 11 autres, comme Judas au moment de la crucifixion. Cela veut dire que ma solidité spirituelle ne repose pas sur mes capacités personnelles, mes dispositions, mais sur le seul appel que Jésus m’adresse et sur mon attachement à sa grâce.

De Judas, il est seulement précisé « celui qui le livra ». Mais Judas est aussi celui qui, comme les autres, a été appelé et qui a répondu à l’appel du Christ. Qu’a-t-il compris de cet appel ? La liste des 12 commence par le rocher et s’achève par la trahison. Je suis sans doute un peu les deux à la fois !