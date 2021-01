Mc 3, 20-21 - Pasteur Pierre Lacoste

De la ville à la mer ; de la mer à la montagne et de la montagne à la maison, Jésus se déplace sans cesse. Il est, comme on disait de Raimbault, l’homme aux semelles de vent. Le vent de l’Esprit ! Avec lui, l’évangile est un mouvement perpétuel : quand tu crois l’avoir saisi, quand tu te crois arrivé, il te faut partir à nouveau, aller voir un peu plus loin : et tout recommence alors.

A nouveau les projets sont contrariés. Jésus voulait prendre du temps avec ses disciples pour un petit séminaire de formation en présentiel à Capharnaüm. Mais la foule débarque ; sa famille débarque pour l’accuser de déséquilibre mental, c’est un Capharnaüm !

La famille devrait être une protection, un soutien. Elle est clairement ici une menace. Marc avait déjà perçu cette tension entre Jésus et les sien au chapitre 3. Alors que Jésus enseignait, sa mère et ses frères le font appeler. Il ne vient pas et répondra qui est ma mère, qui sont mes frères ?

Cette tension familiale nous renvoie à coup sûr à nos expériences personnelles. Comme enfants : n’avons-nous jamais ressenti la protection parentale comme une entrave à notre liberté ? Et comme parents : n’ai-je jamais eu peur de laisser mes enfants suivre leur propre chemin ?

Alors que la famille représente toujours le lieu idéalisé du bonheur pour les français, l’évangile dénonce ici une sorte de fantasme. Il existe des incompréhensions indépassables entre le dogme familial du bonheur et ce que je désire faire de ma vie. L’affranchissement du lien familial est un passage obligatoire pour naître à soi-même. Affranchissement ne veut pas dire rupture définitive, mais il implique une affirmation de soi au risque de perdre un temps la relation. L’homme quittera son père et sa mère... comme Jésus a quitté les siens pour suivre l’appel reçu. C’est au pied de la croix que Marie retrouvera son Jésus : son Seigneur plus que son fils. Parce que dans l’évangile, il faut savoir perdre pour gagner.