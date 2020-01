Mc 3, 31-35 - Catherine Ploquin

Mc 3, 31-35



Jésus se trouve dans une maison. Sa mère et ses frères arrivent. Ils restent dehors, ils n’entrent pas. Ils le font demander. Ils souhaitent que Jésus sorte, vienne vers eux, ils veulent le récupérer.



Mais Jésus ne sort pas, il reste avec ceux qui sont là, à l’écouter.



Et moi ? Suis-je dehors à appeler Jésus, à le faire demander, à vouloir qu’il vienne vers moi ? Ou bien, suis-je auprès de lui, à son écoute ? Quel est mon désir d’être avec lui ?



Jésus prend le temps de regarder tous ceux qui sont là autour de lui. Je peux voir son regard, imaginer sa manière de regarder chacun. Et il répond. « Voici ma mère et mes frères »

Ce regard, cette réponse de Jésus est pour moi aussi aujourd’hui :

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. »

Jésus ouvre à une nouvelle parenté. La famille de Jésus, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu.



Ecouter Jésus nous enseigner. Essayer de discerner quel est le désir de Dieu pour moi, pour chacun de nous.

Choisir ce chemin que Dieu veut pour moi. ….

Oui, c’est cela qui me fait, qui nous fait frères, sœurs de Jésus.

Nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle parenté, une famille large, non réduite aux liens familiaux. Acceptons cette invitation. Recevons-la avec joie.



Jésus, donne-moi de me laisser enseigner par toi.

Donne-moi de savoir discerner le chemin qu’il s’agit de prendre, les choix qu’il s’agit de faire, les actes qu’il s’agit de poser, pour faire la volonté de Dieu.

Guide-moi sur ce chemin vers Dieu.