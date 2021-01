Mc 3, 7-12 - Pasteur Pierre Lacoste

La question des foules, des multitudes est une question d’une brûlante actualité. On a mis notre humanité en chiffre. On compte la multitude des morts de la Covid 19, deux millions de vies emportées selon l’OMS. Et on compte maintenant la multitude des vaccinés, trop lente à se constituer. Il y a outre atlantique la multitude de ceux qui ont chassé Donald Trump de la présidence des USA et celle, encore bien active, qui le réclame. Nous avons notre multitude avec ou sans gilets jaunes.

La grande foule religieuse, au supermarché de la foi, remplit son caddy de toutes sortes de produits spirituels recomposés, chacun se fabriquant le dieu dont il a besoin. Notre humanité est une foule de plus en plus compacte et homogène dans laquelle il devient difficile de penser, d’être soi-même ou encore de chercher Dieu.

Est-ce ce besoin de Dieu, de silence, de distance, d’apaisement qui a poussé Jésus à se retirer vers la mer ? Cette possibilité lui sera refusée ; les multitudes affluent des tous les côtés. Il y a la multitude des quatre coins du Proche-Orient. Il y a une autre grande multitude, celle qui a appris ce qu’il fait et qui vient. Il y a aussi une foule de démons. Comme la grande foule du premier de l’an, ces femmes et ces hommes veulent la santé, la prospérité, un peu d’espoir.

Même si la présence de la multitude vient perturber son projet de retraite, Jésus guérit à tour de bras. Son amour est plus fort que sa fatigue. Seuls les démons sont menacés. Leur confession n’a que l’apparence de la vérité ; elle reste mensonge. Il est bien le fils de Dieu, mais selon un plan qu’ils ignorent.

Nous qui constituons la grande multitude du 21e siècle, avons-nous encore soif de rencontre et de guérison comme ces multitudes qui affluaient de partout pour voir Jésus ? Sommes-nous au contraire plein de nos certitudes religieuses comme ces démons, mais vides de vie et de désir de rencontre avec Dieu ?