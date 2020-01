Mc 4, 1-20 - Catherine Ploquin

Mc 4, 1-20



La même Parole, proposée à tous, tous peuvent l’entendre mais le fruit qu’elle donne est différent suivant la manière dont elle est reçue.



Au bord d’un chemin. Le grain est mangé par les oiseaux. Les hommes entendent la Parole mais Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux.

Oubli de la Parole entendue. Il ne suffit pas d’entendre, il faut garder la Parole. Prendre le temps de l’écouter, de la lire, de la méditer, régulièrement, fidèlement. Ne pas rester au bord du chemin.



Un sol pierreux. Le grain a levé, mais il a séché.

Les hommes entendent la Parole, mais n’ont pas de racines en eux et quand vient la détresse et persécution à cause de la Parole, ils trébuchent.

Il faut de la persévérance, de la fidélité. Accueillir en profondeur la Parole. Laisser Dieu s’enraciner en moi. Le laisser éclairer ce qui est difficultés, détresses.



Un sol plein de ronces. Le grain a été étouffé.

Les hommes entendent la Parole, mais les soucis du monde et les séductions étouffent la Parole.

Préoccupations, soucis qui m’encombrent, convoitise, envie de richesses, de pouvoir, ...Il s’agit de choisir. Défricher mon terrain.

Se détacher de ce qui m’entrave pour écouter la Parole, suivre le Christ.



Enfin, une bonne terre, qui porte du fruit. Cette terre, ce sont les hommes qui entendent la Parole et l’accueillent, qui laisse la Parole grandir en eux, changer leur vie.



Seigneur, ouvre mon cœur à ta Parole, que je sache t’entendre et t’accueillir.

Donne-moi d’aller toujours plus loin dans ta rencontre, d’être fidèle, même au milieu des difficultés de la vie

Aide-moi à prendre de la distance avec tout ce qui étouffe, encombre ma vie.



Que ta Parole me fasse vivre, me fasse grandir à ta suite.