Mc 4, 21-25 - Catherine Ploquin

Mc 4, 21-25



« Est ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau … n’est ce pas pour être mise sur le lampadaire. »

Nous pouvons nous imaginer une lumière au milieu d’une pièce. Elle éclaire tout au tour d’elle.



De même la Parole de Dieu. Elle n’est pas à garder pour soi. On ne la reçoit vraiment que si on est décidé à la communiquer. Pas forcément à la clamer haut et fort. Il s’agit de rayonner.





« Rien n’est caché sinon pour être manifesté ; rien n’a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. »

La Parole n’est pas un secret à garder pour soi. Il ne s’agit pas de parler dans une langue compréhensible que par les initiés, de rester enfermés entre nous, mais de partager cette Parole qui nous est donnée, d’être simple, clair, en vérité avec les autres.



Encore faut-il entendre la Parole pour qu’elle nous éclaire. L’écouter.

Ouvrir large nos oreilles, notre cœur.

Accueillir la Parole largement. S’ouvrir sans mesure.

Invitation de Jésus à nous tenir dans une relation vraie avec lui. A prendre le temps de l’écouter.

A nous remplir de la Parole de Dieu, sans mesure.





Tu es Seigneur la lampe qui vient éclairer le monde.

Aide-moi à te regarder, toi la lumière véritable.

Tu me donnes sans mesure, aide-moi à répondre largement.



Apprends-moi à t’écouter.

Donne moi d’accueillir ta parole, de me laisser remplir par ta lumière.

Et d’oser partager ce qui m’anime et me fait vivre. Que je sois parole et écoute pour ceux qui m’entourent.



Fais que ta lumière éclaire tout homme.