Mc 4, 26-34 - Catherine Ploquin

Mc 4, 26-34



Deux paraboles, qui parlent de germination, de croissance, de vie en abondance. Qui nous parlent du Règne de Dieu.



« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette la semence »



Je peux voir un semeur, qui jette la semence en terre avant l’hiver. Elle germe, sans qu’on la voit. Elle se transforme, herbe, puis épi et blé.

Elle pousse sans cesse. Lentement. Il y a le temps de l’enfouissement, le temps du grain qui lève, le temps du blé que l’on cueille pour la moisson.



"Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde".

Une graine, une petite graine semée en terre, la plus petite des semences. Elle sort de terre, elle grandit. Lente germination. Et quel contraste entre la petitesse du début et la grandeur, la splendeur de la fin.



Je peux m’émerveiller de cette croissance inattendue que décrit Jésus. C'est à travers ces images qu’il nous parle du Règne de Dieu.



Dieu à l'œuvre. Travail de Dieu qui agit, en moi, autour de moi, dans le monde. Sans cesse.

Jésus m'invite à voir ce qui est petit, ce qui est enfoui. Ce qui me semble pauvre, peu important, dans ma vie, dans la vie du monde.

Il m’invite à croire, à croire qu'à travers cet ordinaire de chaque jour, le Règne de Dieu grandit, discrètement. Que Dieu travaille sans cesse.

Invitation à la confiance, à la patience, à l’espérance. Invitation à la foi.



Seigneur, je te rends grâce pour cette vie que tu me donnes, chaque jour.

Ces petits riens de chaque jour, qui font que la vie grandit.



Ouvre mes yeux. Donne-moi de voir, d'entendre, de goûter ce qui pousse, ce qui lève dans ce monde, dans la vie de mes proches, dans ma vie.

Et d'y reconnaître ta présence, ta force qui agit.