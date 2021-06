Mc 4, 26-34 - Père Antoine Tingba

Jésus compare l’avènement du royaume de Dieu à l’éclosion d’une semence. Nuit et jour, que l’homme dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, l’homme ne sait comment. Dieu est toujours à l’œuvre. Et le plus souvent, sans que l’homme s’en rende compte. Tel est l’avènement du Royaume de Dieu. L’autonomie de sa croissance devrait nous prémunir contre tout découragement, et même si les fruits attendus ne se laissent pas percevoir, ils sont sûrement là sans que l’homme les décèle.

La réalité du Royaume de Dieu n’est pas seulement à venir. Elle est de tout instant, comme la semence qui grandit. Nous voulons vivre dès aujourd’hui en présence de Dieu, dans la joie et l’allégresse. Les disciples le sentent bien et demandent : « Seigneur est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le Royaume en Israël ? » Jésus leur répond : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Les promesses qui nous sont faites ne concernent pas seulement la fin des temps, il nous revient dès aujourd’hui de contribuer librement à établir le Royaume de Dieu dans nos vies et dans le monde. Qu’il croisse en nous, même à notre insu.

Semons pour le royaume. Quoi que nous puissions semer, dès lors que nous semons pour Dieu, c’est une graine du royaume que nous semons. Pour qu’il s’étende jusqu’aux extrémités de la terre. Alors, semons largement, abondamment.