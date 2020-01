Mc 4, 35-41 - Catherine Ploquin

Mc 4, 35-41

Temps d’intimité entre Jésus et ses disciples.

Ils doivent être fatigués, après cette journée. Enfin, un peu de temps pour parler avec Jésus, loin de la foule, tranquillement.



Et voilà ! Survient une violente tempête. Je peux voir les disciples écoper l’eau, ils ont peur, ils se pensent perdus.

Non, ce n’était pas pour cela qu’ils étaient partis.

Et Jésus qui dort tranquillement, appuyé sur un coussin. Il dort alors que tout semble perdu. Déconcertant !

Alors ils réveillent Jésus, ils lui crient leur peur, leur incompréhension.



Et nous quels sont les tempêtes que nous affrontons ? Les vagues qui parfois nous submergent. De quoi avons-nous peur ?

Alors que nous aspirons à avoir des moments de tranquillité, de calme.



Nous pouvons penser aux fois où nous avons eu peur, ou nous avons crié « nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?», les fois où nous avons douté.

Les fois où nous nous sommes sentis abandonnés.

Les fois où nous ne comprenons pas ce qui se passe, le pourquoi des choses … Pourquoi Dieu laisse-t-il faire cela ?



Regardons Jésus qui calme la tempête.

Lui qui est plus fort que les forces du mal, lui qui va vaincre la mort.

Écoutons-le : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? »

Augmente ma foi Seigneur.

Donne-moi d’avoir confiance en toi. De ne pas avoir peur du présent, de l’avenir.

Tu es avec moi au milieu des tempêtes. Même quand je te pense loin, endormi, tu es avec moi.

Merci