Mc 5, 21-43 - Frère Antoine Tingba

Un des chefs de synagogue va à Jésus et il l’implore de venir imposer les mains à sa jeune fille qui est très malade. Pendant ce temps, à l’endroit où se tient Jésus, une femme souffrant des pertes de sang tend la main et touche le vêtement de Jésus pour être sauvée. Voilà comment nous sont présentés deux cas de figure dont le but est le même, obtenir la guérison auprès de Jésus.

Analysons les deux cas. Pour l’une et l’autre de ces deux femmes, Jésus est concerné. Pour l’une, c’est le père qui implore Jésus. Il intercède pour sa fille. Sa demande a été exaucée. Bien que morte, sa fille, Jésus la ressuscite. Ceci donne sens à toutes nos prières d’intercession. La prière pour les vivants ainsi que la prière pour les morts.

Quant à la seconde femme, elle ne désire qu’une chose, être en contact avec Jésus. Si je parviens seulement à toucher son vêtement, se dit-elle, je serai sauvée. Joignant l’acte à la parole, la voilà tirée de son mal. Les reliques, les objets de dévotion trouvent ici leur sens. Pour les deux femmes, le mal et la mort sont définitivement vaincus.

Alors quand il te faudra prier pour tes proches, lorsque l’envie te sera donnée de passer quelques heures au pied de la croix de Jésus, ou soit devant un reliquaire ou quelque icône, ne crains pas, crois seulement. Va à Jésus, en toute humilité et vérité, mais plein d’abandon et de confiance.