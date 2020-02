Mc 6, 1-6 - Frère Antoine Tingba

Jésus s’est rendu dans son lieu d’origine. Il enseigne dans la synagogue, lieu de culte juif. Il enseigne avec sagesse. Cela suscite de l’étonnement de la part de ses auditeurs, lesquels au lieu d’avoir de l’admiration pour lui, sont plutôt choqués. Jésus est jugé sur les apparences. On dit de lui qu’Il est le charpentier, il est fils de Marie ; sa mère, ses frères et ses sœurs sont connus de tous. Des gens de condition modeste. Rien de plus. Bref, on méconnaît sa divinité.

Cependant, la sagesse de Dieu est là. Elle agit. Les apparences sont trompeuses et peuvent nous induire en erreur. Une fausse prétendue connaissance de Jésus peut nous causer beaucoup de torts. Tout commence par là pour nous conduire au mépris du sacré. Honnêtement, ce n’est pas seulement l‘ignorance du sacré qui nous pousse au mépris. C’est le Malin. Lui n’a qu’un désir, que nous puissions abandonner la suite de Jésus et que l’on mette nos lampes sous le boisseau. Jusqu’à tout obscurcir autour de nous.

Lorsque Jésus enseigne, il le fait avec sagesse et autorité. C’est pour nous faire connaître son royaume. Il veut nous faire entrer dans la réalité spirituelle de ce royaume. Nous ne pouvons pas y accéder par une simple connaissance historique de Lui. La contemplation vient à la rescousse pour nous aider à reconnaître la vérité profonde communiquée par les signes que Jésus accomplit. Laissons-nous, enseigner, instruire par Jésus. Seigneur, aide-nous à combattre notre ignorance et alimente en nous le goût de la contemplation.