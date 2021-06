Mc 6, 1-6 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui te voilà rentré chez toi à Nazareth dans ton village d’origine. C’était certainement l’occasion de retrouver ta famille et tes proches après un temps d’absence à cause de ta mission ; un moment donc de joie et de retrouvaille. Tu en profites aussi pour leur partager la bonne nouvelle de ton Evangile. Autant ils étaient contents de te revoir, autant ils ont du mal à accueillir ton message. Tu étais encore dans leur esprit, le fils du charpentier Joseph et de Marie. « Et ils étaient profondément choqués à son sujet. » Pourquoi est-ce que tu te permettais maintenant de leur faire des enseignements sur le Royaume de Dieu ? Voilà que tu fais face à une vraie limitation de notre nature humaine ! N’est-ce pas souvent le cas avec nos propres familles et nos proches. « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Nous ne sommes pas toujours les meilleurs placés pour donner des conseils ou faire des corrections. Pourtant les liens de famille sont censés être des vrais liens de confiance. Mais malheureusement ils souffrent aussi de blessure. Seigneur nous te confions nos familles, les joies mais aussi les difficultés et les épreuves qu’on y trouve. Tu nous comprends puisque tu as toi-même fait l’expérience des limites de nos relations familiaux. Aide-nous à vivre avec patience les limites de nos relations. Viens apporter ta paix et ta guérison. Viens renouveler la communication et la confiance. Viens surtout bénir nos familles avec le don de la foi. Nous voyons d’ailleurs dans l’Evangile d’aujourd’hui que le manque de foi de tes proches limitait ta capacité d’agir pour leur bien. Ce n’est pas que tu ne voulais pas faire des miracles et leur apporter ton aide mais leur manque de foi t’empêchait d’agir. Que nos familles puissent petit à petit mieux te connaitre et voir que ton amour et ta présence sont les plus grands trésors de cette existence. Donne-nous tous cette foi qui peut déplacer des montagnes et te permettre d’agir plus pleinement dans nos vies.