Mc 6, 14-29 - Frère Antoine Tingba

Le martyre de Jean Baptiste. Un martyre de la vérité. Jean avait dit à Hérode, tu n’as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Hérodiade, la femme qui avait cocufié son mari en voulait donc à Jean.

Le martyre de Jean Baptiste met à nu toutes ces apparences qui peuvent masquer quelques défauts. Le mal envahit nos désirs, hante notre mémoire, pervertit notre intelligence ou corrompt notre volonté.

Il est question du secret de cœur. La spirale du péché. La boucle est bouclée. Pécher et supprimer les témoins gênants. Tout peut servir de prétexte. Un banquet ! La séduction d’une danse. Une promesse inconsidérée tenue par amour propre. Il n’en faut pas davantage pour commettre un crime abominable.

Il peut s’agir aussi d’une seule parole, une pensée, un de nos actes, imbibé de méchanceté, de désirs impurs, de compromis avec le mal, pour que le secret même bien gardé au fond de nous-même traine une sorte de bombe à retardement qui finit un jour par exploser aux conséquences disproportionnées.

Il faut donc vite trouver le secret de la guérison du cœur. Ce secret, une femme l’a trouvé, Marie Madeleine. Elle fut la première dans l’évangile à s’approcher de Jésus pour demander la guérison de son âme. Elle voulait un cœur nouveau et elle l’a obtenu. Suite à ses péchés, ses nombreux péchés. Si ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, c’est à cause de son grand amour.

Afin d’échapper à la spirale du péché, une seule attitude est requise, celle du cœur amoureux qui regrette l’offense en se jetant au pied de celui qui est infiniment bon et infiniment aimable, Jésus de Nazareth.