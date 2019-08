Mc 6, 17, 29 Catherine Ploquin et Michel Rumeau

Jean Baptiste. Homme juste, qui a le courage de dire, de défendre avec force la vérité. Il montre à Hérode son écart du chemin de Dieu.

Et de ce fait il est mis en prison. Lui l’homme qui a attiré les foules, se retrouve seul en prison.



Et moi ? Quelles paroles sortent de ma bouche ? Quel est mon désir de vérité ? Quels sont les moments où je parle ? Et à quels moments je me tais ? Pourquoi ?



Hérode. Quel étrange paradoxe dans son attitude !

Crainte de la femme qu’il a prise à son frère. Et en même temps peur de Jean Baptiste qui dénonce cette situation.

Il reconnaît Jean comme un homme juste et saint, il le protège et pourtant il le fait mettre à mort pour ne pas perdre la face.

Il va jusqu’à le tuer pour ne pas remettre en cause sa folle promesse.

Hérode, partagé entre plusieurs sentiments.

Hérode prisonnier, prisonnier du regard des autres sur lui, prisonnier de ses serments.



Et moi ?

Quelle est ma réaction face aux remarques ou aux reproches justifiés qui me sont faits ?

A quelles compromissions m’arrive-t-il de m’exposer ?

Quel est le poids de l’opinion des autres sur mes décisions ?



Pardon Seigneur, Pardon pour toutes les fois où je n’ai pas eu le courage de la vérité, pour toutes les fois où j’ai capitulé, par peur, devant les exigences de la vérité qu’il m’aurait fallu dire et vivre.

Donne-moi la force de résister aux compromissions.

Donne-moi de suivre jusqu’au bout tes exigences. D’être là où je suis, témoin de la vérité, fidèle à ta parole.