Mc 6, 30-34 - Frère Antoine Tingba

Le repos des apôtres et la compassion de Jésus pour la foule. Les apôtres ont été envoyés en mission par Jésus. Ils reviennent auprès du Seigneur et ils sont pressés de raconter ce qu’ils ont fait et vécu. Jésus sait que les apôtres ont besoin du repos après ces quelques jours passés en territoires de mission.

Le repos est au cœur de l’expérience spirituelle chrétienne. On le sait, tout chrétien est un quelqu’un de service. Il sert son Dieu, il sert son prochain. La foi sans les œuvres est morte, dit saint Jacques. Certaines personnes se mettent effectivement à l’œuvre, en servant leurs frères et sœurs jours et nuits. Elles se couchent tard, se lèvent très tôt, se privent parfois des repas parce qu’il faut servir et encore servir. Ces personnes-là n’ont pas toujours le loisir du répit. Et pourtant, c’est la leçon de Jésus à ses apôtres, le repos leur est nécessaire.

Que le service ne se transforme pas en idole. Le repos est le meilleur remède contre la fatigue et l’épuisement.

La compassion de Jésus pour la foule vient remédier au piège du repos trompeur. Les faux-repos qui font oublier l’urgence à rendre un service. La recherche effrénée de la relaxation individuelle. La détente addictive.

Il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Un temps pour servir, un temps pour prier. A chaque jour suffit sa peine. Un repos mérité, un repos fécond fait germer en nous les grains semés par le travail accompli. Seigneur, fais reposer nos cœurs en ta présence.