Mc 6, 34-44 - Père Antoine Galy

Les miracles ont toujours pour nous un aspect dérangeant. Cet exra-ordinaire en laisse beaucoup perplexes. Mais c'est sans doute parce que nous nous laissons arrêter par le merveilleux, le « pas possible » auquel nous pensons. Il faut y regarder de plus près.

Il nous est dit dans l'évangile : « Jésus fut saisi de compassion envers eux. » 'Compassion'. En Latin c'est souffrir avec. Et le mot 'passion' a la même connotation que passion amoureuse ou passion de la Croix. Sans doute le vrai miracle commence-t-il justement là : quand un homme, Jésus, voit cette foule, ce qui manque à chacun, et qu'il aime chacun à en mourir. Ce n'est pas tant de multiplier les pains qui est extraordinaire ; le vrai miracle c'est qu'un homme aime ainsi, jusqu'à ce point où tout est donné, à en mourir.

Je pense à l'invitation de St Paul : « ayez en vous les sentiments qui furent ceux du Christ Jésus. »Avoir ses sentiments , les avoir vraiment, c'est accueillir en nous cette étonnante capacité qui fut celle de Jésus.

Alors nous aussi pourrons sans doute faire des miracles, puisque le miracle n'est pas tant dans les choses faites que dans l'amour vécu jusqu'au bout.

Mais, en demander la grâce, et en vivre, c'est choisir d'aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'à la Croix.