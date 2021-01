Mc 6, 45-52 - Père Antoine Galy

« Ils n'avaient rien compris au sujet des pains. » L'évangile nous renvoie donc à la multiplication des pains (hier!) alors qu'à l'instant Jésus vient de bouleverser ses disciples en marchant sur la mer ! Étrange ! « Ils avaient le cœur tout endurci », nous précise-t-on.

Comme si, une nouvelle fois, le miracle lui-même empêchait les disciples de comprendre. Comme si, une nouvelle fois, le miracle était un obstacle qui les empêchait d'entrer au cœur de la foi. Le miracle dans l'évangile ne renvoie pas à ce qui s'est passé, à la chose accomplie, au merveilleux que Jésus a rendu possible. Le miracle est toujours invitation à aller jusqu'à celui qui l'accomplit, jusqu'à Jésus. Par delà les apparences le miracle désigne toujours Jésus.

« C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est moi ! Affirmation centrale : c'est lui ; et c'est à lui que les disciples sont invités à aller. Et nous avec eux. Aller à Jésus sans nous arrêter à ce qui nous bouleverse et nous dérange. L'accueillir, lui, dans cette identité qui nous déborde et se dévoile ainsi. Oui Jésus est le maître des éléments. Ce qui est le privilège de Dieu, de son Père, Jésus l'accomplit. C'est donc qu'il est tout entier du côté de Dieu.

Mais cela nous avait été dit au tout début du texte : « il s'en alla sur la montagne pour prier. » Et c'est de cette intimité avec le Père que Jésus reçoit cette puissance qui est sienne.

Intimité avec le Père qui pourrait nous donner à nous aussi d'accomplir des miracles.