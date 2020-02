Mc 6, 7-13 - Frère Antoine Tingba

Après avoir choisi ses douze apôtres, Jésus les envoie prêcher. Il leur donne des instructions pour mener à bien leur mission. La fin de l’évangile se conclut par le succès de la prédication des apôtres. Ils proclament la nécessité de se convertir, ils expulsent beaucoup de démons et ils guérissent des nombreux malades. Ceux qui les ont accueillis ont donc reçu la vie. Les disciples repartent en les bénissant de leur hospitalité. L’instruction donnée par le maître était claire : quand vous aurez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ.

Celui qui vous accueille, m'accueille moi-même ; et celui qui m'accueille, accueille Celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète, lisons-nous par ailleurs.

Question ? Quel type d’hospitalité réservons-nous aujourd’hui à la parole de Dieu. Une hospitalité chaleureuse ? Froide ? On ne peut offrir l’hospitalité en fermant ses portes. C’est en ouvrant son cœur qu’on accueille la parole. Pour chasser le démon lorsqu’il s’invite dans nos vies, avec la souffrance, l’égoïsme ou la solitude, je vois une issue : accueillir le porteur de la parole de Dieu comme un ange de paix. N’attendons pas les douze passer dans notre rue. Il y a moyen d’accueillir cette parole de manière toujours actuelle. Au terme de toute action, savoir fermer la bouche et ouvrir son cœur, prendre un moment sacré suspendu au-dessus du temps et de l’utile, lever les yeux et tendre les oreilles vers Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, donne-nous la faim et la soif de ta parole.