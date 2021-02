Mc 7, 1-13 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? » La confusion est dans la question même ! Ce qui choque les pharisiens et les scribes, leur parole elle-même aurait dû les en rendre conscients. Ce n’est pas que Jésus et ses disciples vont contre la loi de Dieu mais c’est qu’ils ne respectent pas la tradition des anciens ! Et Jésus pointe précisément là où tout se joue, là où est leur erreur. Ils se sont mis à confondre le commandement de Dieu et la tradition des hommes ! Ce qui les frappe n’est pas que les disciples vont contre la loi mais qu’ils manquent à des gestes habituels traditionnels religieux. Et voilà sans doute comment le voile s’est installé qui les aveugle à présent. Ils ont progressivement confondu le cœur du culte et les gestes quotidiens traditionnels religieux qui se sont tissés et transmis au fil des générations. Le culte a investi le quotidien ce qui est bon en soi, mais le geste quotidien a finalement matérialisé le culte jusqu’à lui faire perdre son âme, son souffle divin. L’exemple que prend Jésus est éclairant, ce contre-sens où l’acte d’offrande à Dieu devient la possibilité de se soustraire au commandement de se soucier matériellement de ses parents. Le culte s’est épaissi pour ne plus être qu’un ensemble de pratiques habituelles, d’agir codifiés dont chacun use pour être dans la pureté légale tout en pouvant être dans l’injustice, parce que la pratique n’a plus d’autre but que de servir ses intérêts. Le culte de Dieu est prétexte au culte de soi et l’honneur rendu à Dieu est un murmure des lèvres où le cœur ne bat pas ! Ce culte n’a plus de cœur et en perdant le cœur, il a perdu son sens mais aussi son bon sens. Jésus résumera le culte par l’amour de Dieu et du frère. C’est en partant de l’amour que le geste prend sens, c’est en lui qu’il a sa raison d’être, c’est par lui qu’il se dirige vers Dieu. Leçon fondamentale, permanente pour nos cœurs et nos consciences chrétiennes : il ne faut jamais penser en termes de pensée toute faite ou agir en terme de pratiques orthodoxes, mais uniquement animé par l’amour, inspiré par l’amour, limité par lui !