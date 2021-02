Mc 7, 14-23 - Père Frédéric-Marie Lauroua

L’homme religieux depuis toujours sépare le monde entre le pur et l’impur, comme si le monde était résolument binaire et le lieu d’un affrontement entre le permis et le défendu, le divin et le démoniaque. Le chemin de l’homme juste est de s’éloigner de l’impur pour chercher le pur et pour cela utiliser les rites qui le purifie. On trouve parmi ces rites de manière très universelle les ablutions avec l’eau où la propreté du corps symbolise et prétend accomplir la propreté de l’âme. La tradition juive du temps de Jésus était particulièrement habitée par ces rites comme le souligne Marc. Mais à trop se garder de l’impur on finissait par s’en séparer par le mépris et l’indifférence. Le pharisien Simon méprise comme impure la femme pécheresse qui s’est glissée aux pieds de Jésus et les embrasse. Le prêtre et le lévite de la parabole du bon samaritain en viennent à laisser mourir un homme parce qu’ils le jugent impur tant par son hérésie que par son aspect et sa situation, en sang et à moitié mort. Quand la religion durcit la frontière entre le pur et l’impur elle fait comme si le pur était possible et l’impur bien matérialisé et toujours condamnable ! Penser le monde selon le pur et l’impur c’est mettre un abîme entre deux mondes et risquer sans cesse de se ranger dans le camp des purs pour se faire un jour ou l’autre l’exterminateur des impurs ! Jésus bouleverse cette perception du pur et l’impur ! On ne peut juger l’impur sur des apparences ni le matérialiser dans des objets, des animaux, des actes ou des catégories de gens. Le pur et l’impur n’ont de réalité que par rapport à l’intention du cœur. Se faisant il anéantit cette vieille conception binaire du monde si prête à nourrir des peurs irraisonnées et des violences arbitraires. Le seul discernement qui compte est celui de l’intention que je porte au-dedans de moi. Le sacré n’est pas le pur, mais se confond avec la bonne intention et la recherche du bien. L’impur n’existe que dans les mauvaises pensées et la violence de l’homme. C’est ce monde intérieur et ignoré que Jésus nous dévoile et avec lui s’ouvre à nous une compréhension révolutionnaire du spirituel qui fait du sacré et du divin, la bienveillance et la recherche du bien.