Mc 7, 24-30 - Père Frédéric-Marie Lauroua

A l’écoute de cet évangile on est à chaque fois heurté ! Comment ne pas ressentir la réponse de Jésus à cette femme dévastée par la maladie de sa fille, comme une fin de non-recevoir abrupte de Jésus ? Faut-il le défendre, l’excuser ? Sans doute ni l’un ni l’autre mais plutôt tenter de comprendre ce qui peut-être ne se donne pas de suite à entendre. A la demande de cette mère il semble dire non bien qu’il ne le fasse pas. Il demande d’attendre que les enfants d’abord se rassasient. Est-on rassuré ? Pas le moins du monde car un nouveau scandale monte en nos cœurs, comment Jésus peut-il ainsi classifier les hommes en enfants et en petits chiens ? A moins que l’image ne signifie pas cette opposition mais simplement que le pain est précieux et que les enfants en ont tant besoin. La confusion cependant est possible, et la femme aurait pu être profondément choquée et humiliée de ce déclassement apparent. C’est à cet instant que des ténèbres jaillit la lumière de la bouche même de la mère éprouvée. « Seigneur, les petits chiens sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants ! ». Ce qui aurait pu être une humiliation devient pour elle acte d’humilité devant lequel le Seigneur est édifié. Elle n’exige pas, elle supplie. Elle ne s’offusque pas, elle reconnaît qu’elle n’a rien à faire valoir pour mériter d’être exaucée, qu’elle n’a aucun droit sur le geste de Jésus. Cette pauvreté, cette confiance, sont la voie du salut ! « A cause de cette parole, va : le démon est sorti de ta fille ». Jésus ne dit pas : « Je vais agir à cause de cette parole » mais que c’est cette parole d’humilité qui vient d’accomplir ce qu’elle désirait. On dit que le malin peut tout jouer, la bonté, la compassion, le combat pour la justice mais ne peut jouer l’humilité. L’humilité serait –elle l’attitude la plus sainte, la plus divine ? Dieu semble nous le suggérer qui au premier instant de sa présence humaine a choisi la fragilité de l’enfant et la pauvreté d’une crèche pour se révéler à nous, non pas comme le très-haut, mais le très-humble. Alors nous vient à l’esprit que prendre la voie de l’humilité c’est trouver la voie de Dieu !