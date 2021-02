Mc 7, 31-37 - Père Frédéric-Marie Lauroua

De Tyr en bord de mer Jésus remonte plein nord vers Sidon puis bascule plein sud vers la mer de Galilée pour aller au-delà vers l’est dans le territoire de la Décapole. Rien de cohérent dans cet itinéraire. A l’évidence il ne va pas quelque part mais sillonne les routes de la Palestine sans ordre apparent. C’est que Jésus n’est pas en route mais en chemin. L’important n’est pas le terme, mais tous ceux qui le croisent. Vivons-nous en route vers un terme ou sommes-nous en chemin ? Celui qui suit sa route tente de supprimer des étapes et n’a pas de temps pour rencontrer ceux qu’il croise. Celui qui est en chemin, les multiplie et s’arrête à toute main tendue. Ainsi marche Jésus tout en sachant que son temps est compté. C’est pourtant si difficile d’avoir un temps limité et d’être prêt à en perdre ! Jésus ne perd pas son temps mais sait perdre du temps en temps partagé. Le temps c’est de la vie et les nôtres vont si vite que nous sommes sans cesse tentés d’aller à l’essentiel au prix d’un essentiel oublié, le temps passé à être ensemble tout simplement. C’est pourquoi Dieu nous éduque et ce dès l’origine comme en témoigne le livre de la genèse au travers du temps qu’est la semaine. En nous donnant 6 jours pour le travail et un jour à consacrer à la communion des êtres, nous apprenons de lui que ce à quoi nous donnons le plus de temps par nécessité, notre travail, n’est pas ce qui donne son sens au temps. 6 jours pour tout créer et un seul petit jour pour le repos et la contemplation. Un contre 6 mais le dernier ! Le jour qui tout achève, le jour où tout s’accomplit en Dieu et avec lui. Par le jour du sabbat nous apprenons le sens du temps en découvrant là où il s’accomplit et s’arrête soudain, dans la rencontre de Dieu et la fraternité. L’avènement du Christ accomplit l’histoire et par lui notre route peut devenir chemin. Un chemin sur lequel, marchant sans se hâter et bien que notre temps soit compté, nous pourrons avec lui, prenant le temps d’aimer, semer l’éternité.